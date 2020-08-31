СК задержал жителя Клина, подозреваемого в убийстве соседки

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Подозреваемого в убийстве женщины в Клину задержал Следственный комитет (СК), сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, задержанным оказался мужчина 65 лет. Ему предъявят обвинение, а после направят в суд соответствующее ходатайство об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел 30 августа. Подозреваемый распивал в своей квартире спиртные напитки с 55-летней соседкой. Позднее между ними вспыхнул конфликт и мужчина нанес женщине ножевое колото-резаное ранение живота, от которого она скончалась на месте, отметили в СК.

"К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудники полиции задержали в Богородском городском округе подозреваемого в убийстве собутыльника. Он забил своего знакомого ножкой от табуретки.