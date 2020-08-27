Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение

12:18
Фото: AP/John Kirk-Anderson/Pool Photo
Австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорили к пожизненному тюремному заключению, сообщает RT. Суд также не оставил за ним право на условно-досрочное освобождение.
Это первый случай в истории Новой Зеландии, когда заключенного приговаривают к пожизненному заключению без права на УДО.
15 марта в двух мечетях в Крайстчерче произошла стрельба.Погибли 50 человек, еще столько же получили ранения. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.
Задержанные налетчики сообщили полиции, что ответственность за произошедшее несет один человек – 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Ему предъявили обвинения в убийстве.
Перед нападением на мечети Таррант оставил 37-страничный "манифест", в котором изложил свои намерения. Саму атаку он снимал на видео и транслировал онлайн.
Спустя сутки Facebook удалил более 1,5 миллиона видеозаписей нападения. Распространившему видеоролики в интернете предъявили обвинение в публикации недопустимых материалов.
10 фактов о безопасности Новой Зеландии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: