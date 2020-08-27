Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение

Фото: AP/John Kirk-Anderson/Pool Photo

Австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорили к пожизненному тюремному заключению, сообщает RT. Суд также не оставил за ним право на условно-досрочное освобождение.

Это первый случай в истории Новой Зеландии, когда заключенного приговаривают к пожизненному заключению без права на УДО.

15 марта в двух мечетях в Крайстчерче произошла стрельба.Погибли 50 человек, еще столько же получили ранения. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Задержанные налетчики сообщили полиции, что ответственность за произошедшее несет один человек – 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Ему предъявили обвинения в убийстве.

Перед нападением на мечети Таррант оставил 37-страничный "манифест", в котором изложил свои намерения. Саму атаку он снимал на видео и транслировал онлайн.

Спустя сутки Facebook удалил более 1,5 миллиона видеозаписей нападения. Распространившему видеоролики в интернете предъявили обвинение в публикации недопустимых материалов.