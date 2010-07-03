Предъявлено обвинение жителю Новой Зеландии, который публиковал видео теракта

Фото: ТАСС/AP Photo/Mark Baker

Мужчине, который распространил в Сети видеоролики нападения на мечети в Новой Зеландии, предъявлены обвинения. Об этом сообщает новозеландское телевидение TVNZ.

Мужчину обвиняют в том, что он публиковал в интернете недопустимые материалы. 20 марта он предстал перед судом, который отказался выпустить его под залог. Далее слушание по его делу пройдет 15 апреля.

15 марта в двух мечетях в Крайстчерче произошла стрельба по прихожанам. Погибли 50 человек. Примерно столько же людей получили ранения. Обвинения были предъявлены 28-летнему Брентону Тарранту, одному из налетчиков. Это уроженец австралийского города Графтон, штат Новый Южный Уэльс.

Перед налетом Таррант оставил 37-страничный "манифест", в котором рассказал о своих намерениях. Само нападение он записывал на видео и транслировал онлайн. Налетчики сообщили в полиции, что ответственность за произошедшее несет один человек – Брентон Таррант.

Спустя сутки после теракта Facebook удалил более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых было запечатлено нападение.