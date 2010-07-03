Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 50

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Число жертв теракта в мечети в Новой Зеландии возросло до 50, сообщает РИА Новости. В больнице скончался саудовский подданный Мохсен аль-Мазини.

В больницах находятся еще чуть менее 50 пострадавших. Среди них еще один саудовский подданный – Асиль аль-Ансари. Отец мальчика рассказал, что его физическое состояние нормальное, однако подросток нуждается в психологической реабилитации после увиденной бойни.

В полиции сообщили, что ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче несет один человек – Брентон Таррант. По решению суда он находится под стражей. По словам главы полиции Новой Зеландии Майка Буша, к дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения.

В пятницу, 15 марта, в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные преступники устроили стрельбу в двух мечетях. В результате нападения 50 человек погибли, еще 48 получили ранения.

Полиция задержала главного подозреваемого – 28-летнего австралийца Брендона Тарранта, и еще нескольких человек, имена которых пока не названы. Убийца вел прямую трансляцию в Facebook, а ранее опубликовал в Сети документ, в котором объяснил свои мотивы. Мужчина объяснил, что хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.

Тарранту предъявлены обвинения в убийстве. Он был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. Власти Новой Зеландии уже назвали произошедшее самым крупным массовым убийством в стране с 1943 года, когда во время мятежа в тюрьме для военнопленных в Фезерстоуне были убиты 48 японских солдат и один новозеландец.

Несколько фактов о новозеландском городе Крайстчерч

По просьбе телеканала Москва 24 местные жители рассказали, что они увидели в городе сразу после теракта. Живущий в Крайстчерче Александр Симо поведал, что центральные улицы заблокированы, а людям настоятельно рекомендовали не покидать дома.