"Большой шок". Жители Крайстчерча – об обстановке в городе

Жители новозеландского города Крайстчерч прокомментировали ЧП в городе

Стрельба в двух мечетях новозеландского Крайстчерча шокировала местных жителей. По их словам, улицы города, где прежде никогда не слышали о насилии, опустели после трагедии, сообщает телеканал Москва 24.

Живущий в Крайстчерче Александр Симо поведал, что центральные улицы заблокированы, а людям настоятельно рекомендуют не покидать дома.

"Обычно в это время час пик. Настроение печальное, потому что Новая Зеландия – это очень мирное место, где никогда не было никакого насилия", – говорит Александр.

Из-за обстановки в городе Ева Еремина целый день не покидала свой дом. По словам женщины, ее семья живет в центре Крайстчерча. Обе мечети, подвергшиеся нападению, находятся неподалеку.

"То, что произошло сегодня, – большой шок. Большая трагедия у всех. Моя дочь ходит в детский сад, который расположен буквально в одном квартале от этой мечети, и мы просто в ужасе от того, насколько близко этот кошмар сегодня оказался", – поделилась Ева.

По последним данным, приведенным комиссаром местной полиции Майком Бушем, трагедия унесла жизни 49 человек. Еще 48 раненых по-прежнему остаются в больнице.



Атака произошла во время дневной молитвы, когда в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид собрались порядка 500 местных жителей. Одним из стрелявших был 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Все происходящее он транслировал в Сеть. А перед нападением мужчина опубликовал 37-страничный "манифест", объяснив причины своих действий. Таррант подчеркнул, что хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.

В ходе спецоперации были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Однако позже полиция Новой Зеландии уточнила, что только трое из четырех задержанных связаны со стрельбой в городе Крайстчерче.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Она подчеркнула, что это один из самых "черных дней" в истории страны.

