Премьер-министр Новой Зеландии прокомментировала стрельбу в мечетях

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прокомментировала инцидент со стрельбой в городе Крайстчерч. По ее словам, это стало одним из самых "черных дней" в истории страны.

"События в Крайтсчерче – это экстраординарный и беспрецедентный акт жестокости. Для нее нет места в Новой Зеландии", – приводит слова Ардерн РИА Новости.

Она отметила, что многие из пострадавших являются членами мигрантских общин.

Комиссар полиции Майк Буш сообщил, что в связи со стрельбой в мечетях задержаны четыре человека. Он отметил, что при задержании сотрудники полиции продемонстрировали "абсолютные акты храбрости".

Инцидент произошел в центре города Крайстчерч. Злоумышленники атаковали мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид.

В ходе перестрелки погибли не менее 27 человек. Отмечается, что вооруженные люди вошли в мечети, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

На момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек. После этого раздались выстрелы.