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05:49 (обновлено 15.03.2019 07:14)

Две мечети атаковали вооруженные люди в Новой Зеландии

за рубежом происшествия

05:49

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Фото: AP/TASS/Mark Baker

Отряды спецназа окружили мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид в центре города Крайстчерч в Новой Зеландии.

Как сообщает газета The New Zealand Herald, в ходе перестрелки погибли не менее 27 человек. Отмечается, что вооруженные люди вошли в мечети, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

На момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек. После этого раздались выстрелы. В то же время очевидцы сообщают о стрельбе еще в одной мечети Крайстчерча, а также в городской больнице.

По данным Television New Zealand, в больницу доставлены по меньшей мере 30 человек. Полиция пока не подтверждает количество погибших, но сообщает об одном задержанном.

Предположительно, он является австралийцем ультраправых взглядов. Горожан призвали не покидать свои дома без крайней необходимости, закрыты все школы.

за рубежом происшествия

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