Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49

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Число жертв стрельбы в мечетях в Новой Зеландии возросло до 49 человек, еще 48 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил комиссар полиции Майк Буш.

Он подчеркнул, что в мечети Динс-Аве погибли 41 человек, еще семь были убиты в мечети Линвуд Масджид. 49-я жертва скончалась в больнице, передает New Zealand Herald.

Буш добавил, что одному человек предъявлено обвинение в убийстве. Еще три человека задержаны.

15 марта неизвестные атаковали две мечети, располагающиеся в центре новозеландского города Крайстчерч. Известно, что одним из нападавших был 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант.

Перед нападением он выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий. Таррант подчеркнул, что таким образом хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.

Что известно о трагедии в Новой Зеландии – в материале портала Москва 24.

