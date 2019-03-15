Стрельба в Новой Зеландии: 49 погибших и четверо задержанных

Фото: ТАСС/AP Photo/Mark Baker

Вооруженные люди атаковали сразу две мечети в центре новозеландского города Крайстчерч – Аль-Нур и Линвуд Масджид. По последним данным, жертвами стрельбы стали 49 человек. Около 50 пострадали. Премьер Австралии уже назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом. Что известно о трагедии – в материале портала Москва 24.

Что произошло

Первые сообщения о нападении в мечети в Крайстчерче поступили около 15:00 по местному времени (5:00 мск). Вооруженные люди вошли в мечети, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на очевидцев сообщила, что стрельбу из автоматического оружия открыл мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца. На момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек.

Отряды спецназа окружили мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, все школы в городе закрыли. Власти попросили жителей города оставаться в своих домах. Позже появилась информация, что нападению подверглись еще и больница, однако к настоящему моменту это не подтвердилось.

Фото: ТАСС/AP/Mark Baker

По данным портала Stuff, в больнице в Крайстчерче срочно освободили отделение интенсивной терапии. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что в стрельбе погибли 40 человек. Позднее комиссар полиции Майк Буш заявил, что число погибших увеличилось до 49 человек. 15 марта уже назвали одним из самых "черных дней" в истории страны.

Премьер Новой Зеландии назвала 15 марта одним из черных дней в истории страны

В связи со случившимся национальный уровень угрозы безопасности в стране повышен с низкого до высокого. Это произошло впервые.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом. "Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, ультраправую террористическую атаку, в результате которой погибли так много невинных новозеландцев", – заявил он.

Нападавшие

После нападения местная полиция задержала одного подозреваемого. Предполагалось, что он является австралийцем ультраправых взглядов. Позже стало известно, что это 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант. Перед нападением он выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий. Таррант подчеркнул, что таким образом хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа. Себя же подозреваемый назвал "обычным белым человеком".

Эксперт по вопросам безопасности Артур Бьюкенен заявил телеканалу 1 News, что ознакомился с документом. Он считает, что составитель манифеста является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы. По данным СМИ, задержанный снимал нападение на видео, однако полиция Новой Зеландии попросила журналистов не распространять видеоролик.

Комиссар местной полиции Майк Буш заявил, что в городе могут находиться другие злоумышленники. Уже после стрельбы правоохранители обнаружили и обезвредили несколько самодельных взрывных устройств. Позже Буш сообщил, что в ходе спецоперации были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Самодельные взрывные устройства нашли в автомобилях подозреваемых.

Комиссар также рассказал, что при задержании четырех подозреваемых полиция продемонстрировала "абсолютные акты храбрости". Он предположил, что никто из причастных к нападению не находится на свободе.

Глава полиции сообщил, что одному подозреваемому уже предъявили обвинения в убийстве, трое других пока просто задержаны. Больше подозреваемых нет.

Фото: ТАСС/AP Photo/Mark Baker

Жертвы трагедии

По последним данным, жертвами нападения стали 40 человек. В Управлении здравоохранения региона рассказали, что в больнице Крайстчерча с огнестрельными ранениями находятся не менее 48 человек. Пострадавшие и погибшие являются членами мигрантских общин.

Россияне при стрельбе не пострадали. Об этом сообщили в посольстве РФ в Новой Зеландии. В дипмиссии уточнили, что дальнейшие данные в настоящий момент устанавливаются.

Фото: ТАСС/AP/Mark Baker

О городе

Крайстчерч – центральный город Южного острова, и носит титул "самого английского" города в стране. Это бывшая англиканская колония. Город находится на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. По реке Эйвон, которая протекает через центр города, можно совершить прогулку на плоскодонной лодке.

По берегам реки проходят велосипедные дорожки. Поблизости находится огромный Хэгли-парк и ботанические сады. В результате землетрясений 2010 и 2011 годов в историческом центре Крайстчерча разрушилось множество каменных зданий.