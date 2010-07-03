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08:18

Полиция нашла несколько СВУ после стрельбы в мечетях Новой Зеландии

происшествия за рубежом

08:18

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Фото: ТАСС/AP Photo/Mark Baker

Новозеландские полицейские обнаружили и обезвредили несколько самодельных взрывных устройств после стрельбы в мечетях Крайстчерч. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Комиссар полиции Майк Буш уточнил, что в ходе спецоперации были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Самодельные взрывные устройства обнаружили в автомобилях подозреваемых.

Представитель полиции не назвал точное число погибших, отметив, что при стрельбе пострадало "значительное число людей".

15 марта неизвестные атаковали мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, располагающиеся в центре Крайстчерча. По последним данным, жертвами стрельбы стали не менее 27 человек.

Известно, что одним из нападавших был 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант. Перед нападением он выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий. Таррант подчеркнул, что таким образом хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа. Себя же подозреваемый назвал "обычным белым человеком", передает The Advertiser.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что пострадавшие и погибшие являются членами мигрантских общин. Она также назвала стрельбу в мечетях одним из самых "черных дней" в истории страны.

происшествия за рубежом

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