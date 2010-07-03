Полиция Новой Зеландии сделала заявление о задержанных после стрельбы

Полиция Новой Зеландии уточнила, что только трое из четырех задержанных связаны со стрельбой в городе Крайстчерч. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Twitter.
Ранее сообщалось о задержании четырех подозреваемых в причастности к нападению. Среди них 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант. Ему предъявили обвинения в убийстве. Утром 16 марта он должен предстать перед судом.
Двое других задержанных остаются под стражей. Еще одного человека арестовали утром, однако это не было связано со стрельбой в мечетях.
В пятницу вооруженные люди атаковали сразу две мечети в центре новозеландского города Крайстчерч – Аль-Нур и Линвуд Масджид. Злоумышленники вошли в мечети, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.
На момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек. По последним данным, жертвами стрельбы стали 49 человек, еще 48 получили различные травмы и находятся в больнице. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.
Известно, что одним из нападавших был 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Перед нападением он выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий. Он подчеркнул, что таким образом хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Также она сообщила, что это один из самых "черных дней" в истории страны.
Число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49 человек
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