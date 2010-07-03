Два взрыва произошли в районе вокзала и ТЦ в новозеландском Окленде

Два взрыва произошли в районе вокзала и торгового центра в новозеландском Окленде, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, неизвестные бросили два рюкзака в районе железнодорожного вокзала. Силовики оцепили территорию и контролируемым взрывом подорвали их. Таким образом, рюкзаки обезвредили. Действительно ли там были бомбы, пока неясно.

Как заявил официальный представитель станции, эвакуация пассажиров не проводилась. Как ожидается, инцидент не повлияет на движение поездов.

Это не первое за день ЧП в Новой Зеландии. 15 марта вооруженные люди атаковали сразу две мечети в центре новозеландского города Крайстчерч – Аль-Нур и Линвуд Масджид. Нападавшие вошли в мечети, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. На момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек. По последним данным, жертвами стрельбы стали 40 человек. В больнице Крайстчерча с огнестрельными ранениями находятся не менее 48 человек. Россиян среди них нет.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала стрельбу одним из самых "черных дней" в истории страны. После нападения местная полиция задержала одного подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант. Перед нападением он выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий. Таррант подчеркнул, что таким образом хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.

Позже были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. В автомобилях подозреваемых нашли самодельные взрывные устройства. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом.