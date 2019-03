Премьер Австралии назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, ультраправую террористическую атаку, в результате которой погибли так много невинных новозеландцев", – подчеркнул он.

Out of respect and in condolence for all those killed in the terrorist attack in New Zealand, I have asked for flags to be flown at half-mast. pic.twitter.com/0qgIrmdgoH