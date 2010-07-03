Премьер Австралии назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, ультраправую террористическую атаку, в результате которой погибли так много невинных новозеландцев", – подчеркнул он.

Out of respect and in condolence for all those killed in the terrorist attack in New Zealand, I have asked for flags to be flown at half-mast. pic.twitter.com/0qgIrmdgoH — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 15 марта 2019 г.



15 марта вооруженные люди атаковали сразу две мечети в центре новозеландского города Крайстчерч – Аль-Нур и Линвуд Масджид. Нападавшие вошли в мечети, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. На момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек. По последним данным, жертвами стрельбы стали 49 человек. В больнице Крайстчерча с огнестрельными ранениями находятся не менее 48 человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала стрельбу одним из самых "черных дней" в истории страны. После нападения местная полиция задержала одного подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант. Перед нападением он выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий. Таррант подчеркнул, что таким образом хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.

Позже были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. В автомобилях подозреваемых нашли самодельные взрывные устройства.