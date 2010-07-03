Премьер Австралии назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом

15 марта вооруженные люди атаковали сразу две мечети в центре новозеландского города Крайстчерч – Аль-Нур и Линвуд Масджид. Нападавшие вошли в мечети, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. На момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек. По последним данным, жертвами стрельбы стали 49 человек. В больнице Крайстчерча с огнестрельными ранениями находятся не менее 48 человек.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала стрельбу одним из самых "черных дней" в истории страны. После нападения местная полиция задержала одного подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант. Перед нападением он выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий. Таррант подчеркнул, что таким образом хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.
Позже были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. В автомобилях подозреваемых нашли самодельные взрывные устройства.
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