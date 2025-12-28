G1: в Бразилии в результате крушения самолета у побережья Копакабаны погиб человек

28 декабря, 09:04 (обновлено 28.12.2025 09:56)Происшествия
Фото: телеграм-канал Mash
Один человек погиб при крушении одномоторного самолета с рекламным баннером в Бразилии. Об этом сообщает портал G1.
Инцидент произошел днем 27 декабря у побережья городского района Копакабана. Пожарные рассказали, что на борту находился только пилот, который, предварительно, погиб.
По словам субпрефекта Южной зоны города Бернарду Рубиан, у пилота был первый рабочий день. В мэрии Рио-де-Жанейро уточнили, что у компании, которой принадлежит разбившийся самолет, не было разрешения на проведение рекламной кампании.
Ранее двухмоторный бизнес-джет Cessna 550 потерпел крушение в американском штате Северная Каролина. Воздушное судно разбилось при посадке в аэропорту города Стейтсвилл. После произошедшего самолет загорелся.
По данным СМИ, судно принадлежало компании GB Aviation Leasing, которой владеет бывший гонщик NASCAR Грегори Биффл. Расследованием инцидента занялись Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.