Состояние найденного в Прикамье туриста остается стабильно тяжелым

Фото: МАХ/"МЧС Пермского края"

Единственный выживший из группы туристов, найденный в Пермском крае, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Группа из 5 человек прибыла из Уфы в деревню Золотанку Красновишерского муниципального округа 20 февраля. После этого они оставили автомобили и на 5 снегоходах отправились к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 километрах от населенного пункта. Возвращение путешественников было запланировано на 24 февраля.

Спустя пару дней они перестали выходить на связь. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках задействовали 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Также в операции принимали участие вертолет и специалисты беспилотной авиации МЧС РФ.

1 марта спасатели обнаружили 1 выжившего и 4 погибших. Туриста, которого нашли живым, доставили в больницу с сильным обморожением. В этот же день поиски завершились.

По данным следствия, туристы не смогли запустить снегоходы и добраться до пункта из-за внезапно ухудшившихся погодных условий – мороза и сильного ветра. В результате трое мужчин остались на месте, а двое отправились своим ходом в сторону пункта назначения.

