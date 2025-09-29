Турист погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один турист погиб и еще один пострадал при восхождении группы на гору Фишт в Адыгее, передает пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что о случившемся спасателям рассказала руководитель группы. При подъеме по северному склону горы двое альпинистов сорвались со скалы. Один из них получил травмы и не может самостоятельно передвигаться. Всего в составе зарегистрированной тургруппы находятся 6 человек.

После произошедшего вертолет Ка-32 доставил спасателей и врача к месту ЧП. В настоящее время сотрудники МЧС занимаются эвакуацией пострадавшего и погибшего к месту ночлега, где в сопровождении спасателей уже располагаются остальные участники тургруппы. При этом, как уточнило министерство, работа специалистов осложняется непогодой и темным временем суток.

"На завтра, с учетом погодных условий, запланирована эвакуация всех туристов в Сочи", – говорится в сообщении.

