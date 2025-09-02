Альпинист пропал в горах Красной Поляны

Фото: телеграм-канал "ЮРПСО МЧС России"

Спасатели вторые сутки ищут мужчину, пропавшего в горах Красной Поляны, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (РПСО) МЧС России.

Известно, что 58-летний житель Сочи пропал в районе хребта Аибга. Он 31 августа отстал от группы при спуске. Когда туристы обнаружили, что одного из участников похода не хватает, попытались найти его самостоятельно, но безуспешно. В ведомстве добавили, что группа не регистрировалась в МЧС.

В понедельник, 1 сентября, спасатели исследовали горно-лесной массив между реками 1-й и 2-й Галион. Следов мужчины не обнаружили. Во вторник, 2 сентября, поиски продолжились. Три группы обследуют горно-лесную местность Красной Скалы и Подковы. Работа ведется на высоте 1 700 метров.

От Южного РПСО задействованы 10 спасателей и 3 единицы техники.

Пропавший альпинист является сотрудником фотослужбы горнолыжного курорта "Роза Хутор" и отправился в поход в свой выходной, рассказали ТАСС в пресс-службе курорта. Предположительно, он пошел туда вместе со своими знакомыми.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что курорт взаимодействует с полицейскими и сотрудниками МЧС по факту пропажи мужчины.

Ранее стало известно, что из горной реки Мзымты в Сочи спасли трех человек. При помощи альпинистского снаряжения их удалось эвакуировать на правый берег. Медицинская помощь им не понадобилась.