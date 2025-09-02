МЧС спасло трех человек из горной реки в Сочи

Фото: телеграм-канал "ЮРПСО МЧС России"

Специалисты МЧС РФ спасли из горной реки Мзымты в Сочи трех человек. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства.

"От оператора службы 112 в спасательную службу МЧС поступила информация, что при сбросе воды на Краснополянской ГЭС, ниже плотины потоком смыло девушку. Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили двух человек – парня и девушку – посередине реки, на камне", – говорится в сообщении.

При помощи альпинистского снаряжения их удалось эвакуировать на правый берег реки. Медицинская помощь им не понадобилась.

Позже дежурной смене спасателей поступил похожий вызов. По словам очевидца, человек держался за камень в русле реки и не мог выбраться на берег. В результате спасатели эвакуировали 40-летнюю женщину и передали ее врачам.

Ранее группа туристов из Москвы попала под камнепад во время восхождения на Эльбрус. В их составе было 8 человек.

Они остановились на отдых из-за акклиматизации и не поднимались в гору. В это время сорвавшийся с вершины камень ударил одну из туристок. Ее эвакуировали на поляну Азау и передали бригаде медиков.

