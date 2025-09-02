Попавшая под камнепад на Эльбрусе москвичка эвакуирована

Фото: ТАСС/Иван Губский

Жительница Москвы, которая была в составе попавшей под камнепад группы туристов на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, получила травмы, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Женщина эвакуирована на поляну Азау и передана бригаде медиков.

"На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 4 человек и 2 единиц техники", – говорится в публикации.

Ведомство призвало жителей и гостей республики быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

О том, что группа путешественников из Москвы попала под камнепад, стало известно 2 сентября. В группу входило восемь человек.

Они остановились на отдых во время акклиматизации и не поднимались в гору. В это время сорвавшийся с вершины камень ударил одну из туристок.