Тела двух россиян обнаружили в предгорьях Гималаев на севере Индии

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Тела двух россиян обнаружили в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии, сообщает ТАСС.

Мужчину 37 лет и 21-летнюю женщину нашли мертвыми у горячего источника. По данным полиции, на их телах имелись раны, однако они были не смертельные. В гостевом доме, где жили россияне, нашли небольшую записку, написанную на английском языке. В не содержалась просьба передать личные вещи в российское посольство и родственникам.

На месте гибели россиян обнаружили лезвие, мобильный телефон, свечи и другие предметы. Тела отправили в больницу в округе Куллу. Правоохранители пока не видят криминальной составляющей, идет следствие.

Ранее россиянин утонул в Черном море в Гагрском районе. Родственники российского туриста обратились к спасателям с просьбой найти его, они все вместе отдыхали на территории Абхазии. Позже водолазы МЧС, прибывшие на место происшествия, смогли обнаружить тело погибшего россиянина после двух часов поиска, он утонул в море.

До этого сообщалось, что в районе пляжа Най Янг на севере таиландского курортного острова Пхукет без вести пропал гражданин РФ. В консульском отделе российского диппредставительства в Таиланде уточняли, с начала года в стране скончались около 60 россиян.



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