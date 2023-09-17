Россиянин утонул в море в Абхазии

Фото: телеграм-канал "МЧС Абхазии"

Россиянин утонул в Черном море в Гагрском районе, его тело удалось найти после спустя два часа поисков. Об этом сообщает МЧС Абхазии на своем официальном сайте.

"Житель города Иваново 1972 года рождения утонул сегодня утром в районе села Алахадзы, Гагрского района", – указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что родственники российского туриста обратились к спасателям с просьбой найти его, они все вместе отдыхали на территории Абхазии.

Позже водолазы МЧС, прибывшие на место происшествия, смогли обнаружить тело погибшего россиянина после двух часов поиска, он утонул в море.

Ранее сообщалось, что в районе пляжа Най Янг на севере таиландского курортного острова Пхукет без вести пропал гражданин РФ. Отмечается, что спасатели отправились к месту происшествия, однако позже прекратили поисково-спасательную операцию в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем.

В консульском отделе российского диппредставительства в Таиланде уточняли, с начала года в стране скончались около 60 россиян.



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