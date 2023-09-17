17 сентября, 21:29Происшествия
Россиянин утонул в море в Абхазии
Фото: телеграм-канал "МЧС Абхазии"
Россиянин утонул в Черном море в Гагрском районе, его тело удалось найти после спустя два часа поисков. Об этом сообщает МЧС Абхазии на своем официальном сайте.
"Житель города Иваново 1972 года рождения утонул сегодня утром в районе села Алахадзы, Гагрского района", – указано в сообщении ведомства.
Отмечается, что родственники российского туриста обратились к спасателям с просьбой найти его, они все вместе отдыхали на территории Абхазии.
Позже водолазы МЧС, прибывшие на место происшествия, смогли обнаружить тело погибшего россиянина после двух часов поиска, он утонул в море.
Ранее сообщалось, что в районе пляжа Най Янг на севере таиландского курортного острова Пхукет без вести пропал гражданин РФ. Отмечается, что спасатели отправились к месту происшествия, однако позже прекратили поисково-спасательную операцию в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем.
В консульском отделе российского диппредставительства в Таиланде уточняли, с начала года в стране скончались около 60 россиян.
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