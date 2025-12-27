Форма поиска по сайту

Трамп заявил о хороших шансах на урегулирование украинского вопроса

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит хорошие перспективы для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете New York Post.

"Думаю, у нас хорошие шансы на это. Я урегулировал восемь войн, эта – самая сложная из них. Но, думаю, мы справимся", – подчеркнул Трамп.

Также издание отмечает, что в воскресенье, 28 декабря, должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

До этого глава Белого дома заявил, что вскоре у него должен состояться телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он отметил, что ожидает "хорошего разговора". Однако не привел подробности предстоящих переговоров.

Сюжет: Переговоры по Украине
