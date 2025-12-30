Обязательная эвакуация впервые объявлена в Черниговской области Украины

Фото: depositphotos/mariakarabella

Обязательная эвакуация впервые объявлена в 14 селах Черниговской области на севере Украины. Об этом глава областной администрации Вячеслав Чаус сообщил в телеграм-канале.

Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах. Ранее обязательная эвакуация в регионе не проводилась, а призывы местных властей о выезде носили рекомендательный характер.

Чаус уточнил, что эвакуацию планируется завершить через 30 дней. По его словам, необходимость в ней увидели военные.

"<...> Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы включены в процесс. Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт", – добавил глава областной администрации.

В середине декабря принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в подконтрольной Украине северной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Меры затронули город Святогорск, а также села Татьяновка, Богородичное, Краснополье, Долина, Мазановка, Маяки, Пришиб и Сидорово.