17 декабря, 14:54

Политика

Путин заявил, что РФ освободит земли военным путем в случае отказа Киева от диалога

Фото: РИА Новости

Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем, если Украина откажется от разговора по урегулированию конфликта. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

По его словам, Москва предпочитала бы устранить первопричины конфликта при помощи дипломатии, но если противоборствующая страна и ее зарубежные покровители откажутся от разговора по существу, то РФ добьется своего военным путем.

"Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты", – сказал лидер страны.

Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России за 2025 год освободили более 300 населенных пунктов. В их числе – крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы. При этом ВС РФ завоевали и прочно удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта.

Также российская армия успешно переламывает соединения, которые прошли подготовку в западных военных центрах и были оснащены современной иностранной техникой и вооружениями.

За время СВО уничтожено 669 самолетов и 283 вертолета ВСУ

Сюжет: Спецоперация на Украине
