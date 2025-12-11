Фото: 123RF.com/nmadonova

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевалили за 1 миллион человек и продолжают расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также Лавров отметил, что киевский режим превратился в "организованную преступную группу", которая погрязла в коррупции и тянет за собой "на дно всех спонсоров".

По словам министра, этот режим, изначально представлявший собой "идеологически заряженный боевой отряд", подпитываемый нацистской идеологией, батальоны Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ) и другие неонацистские структуры, также подпитывался и другими "запрещенными субстанциями в повседневной жизни".

Лавров подчеркнул, что к настоящему моменту Россия передала Украине свыше 11 тысяч тел погибших солдат ВСУ, а в ответ получила 201 тело российских бойцов.

Ранее Владимир Путин заявлял, что киевские власти не жалеют простых украинских военнослужащих. По его словам, в попытках деблокировать Красноармейск любой ценой Киев бросал подразделения "практически на убой". Российский лидер назвал подобные действия трагедией украинского народа.