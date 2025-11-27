Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 17:12

Политика

Путин заявил, что ВСУ потеряли более 47 тыс человек в октябре

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 47 тысяч человек в октябре. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Президент отметил, что основная проблема противника заключается в росте разрыва между потерями и количеством военнослужащих, которых Украина может направить на линию боевого соприкосновения.

"Они набрали по насильственной мобилизации где-то 16,5 тысячи и где-то около 14,5 тысячи или 15 тысяч вернули из госпиталей. Если все посчитать точно, с десятыми долями, то минус получается – 15 тысяч. А в предыдущем месяце минус был – 10 тысяч. То есть разрыв постоянно увеличивается", – добавил он.

Глава государства рассказал, что в рядах украинской армии сильно растет уровень дезертирства – об этом говорят не только российские СМИ, но и западные. По его словам, Киев вряд ли что-то сможет с этим сделать.

Ранее Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся тогда, когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий. В противном случае Россия добьется своих целей вооруженным путем. Он добавил, что российская армия продвигается с увеличивающимся темпом по всем направлениям, динамика на фронтах позитивная.

Кроме того, российский лидер говорил, что у украинских военных должна быть возможность сдаться в плен. О том, как выполняется эта задача, он просил доложить начальника Генштаба Валерия Герасимова, который в свою очередь отметил, что все условия для сдачи противника в плен созданы.

Путин обратил внимание, что представители киевского режима "сидят на золотых горшках" и не думают о судьбе простых граждан, украинских солдат и офицеров. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины уже давно превратилось в преступную группировку, которая узурпировала власть с марта 2024 года.

Читайте также


властьполитика

Главное

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика