Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 47 тысяч человек в октябре. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Президент отметил, что основная проблема противника заключается в росте разрыва между потерями и количеством военнослужащих, которых Украина может направить на линию боевого соприкосновения.

"Они набрали по насильственной мобилизации где-то 16,5 тысячи и где-то около 14,5 тысячи или 15 тысяч вернули из госпиталей. Если все посчитать точно, с десятыми долями, то минус получается – 15 тысяч. А в предыдущем месяце минус был – 10 тысяч. То есть разрыв постоянно увеличивается", – добавил он.

Глава государства рассказал, что в рядах украинской армии сильно растет уровень дезертирства – об этом говорят не только российские СМИ, но и западные. По его словам, Киев вряд ли что-то сможет с этим сделать.

Ранее Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся тогда, когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий. В противном случае Россия добьется своих целей вооруженным путем. Он добавил, что российская армия продвигается с увеличивающимся темпом по всем направлениям, динамика на фронтах позитивная.

Кроме того, российский лидер говорил, что у украинских военных должна быть возможность сдаться в плен. О том, как выполняется эта задача, он просил доложить начальника Генштаба Валерия Герасимова, который в свою очередь отметил, что все условия для сдачи противника в плен созданы.

Путин обратил внимание, что представители киевского режима "сидят на золотых горшках" и не думают о судьбе простых граждан, украинских солдат и офицеров. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины уже давно превратилось в преступную группировку, которая узурпировала власть с марта 2024 года.

