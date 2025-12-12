Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 13:56

Политика

Ушаков заявил, что РФ пока не видела откорректированные версии плана США

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Россия пока не видела откорректированные версии плана США по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Рано или поздно возобновятся контакты активные с американцами, потому что то, что американцы сейчас согласовывают с европейцами, с украинцами, в конце концов должно быть показано нам", – приводит слова Ушакова РИА Новости.

При этом он допустил, что Москва может быть довольна не всеми пунктами исправленного документа.

Комментируя последние событие в международном пространстве, предприниматель и политик Виктор Бут отметил, что сейчас в США идет "протрезвление" по отношению к России.

"Теперь – и стремление, и план (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа, нацелены действительно на установления мира. Это не только поддерживается, но и, в общем-то, надо сказать, американцы с очень хорошим воодушевлением комментируют", – высказался он в эфире радио КП.

По словам Бута, в Штатах начали говорить о том, что Россия может быть союзником.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Позже в России прошла встреча Владимира Путина с американской делегацией по вопросам мирного плана. В рамках переговоров российский лидер допустил соглашение с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.

Через некоторое время украинская сторона передала администрации президента США официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. При этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией не раскрываются.

Представитель США при НАТО заявил о возможном отказе Трампа от мирных инициатив

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика