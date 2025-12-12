Ушаков заявил, что РФ пока не видела откорректированные версии плана США

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Россия пока не видела откорректированные версии плана США по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Рано или поздно возобновятся контакты активные с американцами, потому что то, что американцы сейчас согласовывают с европейцами, с украинцами, в конце концов должно быть показано нам", – приводит слова Ушакова РИА Новости.

При этом он допустил, что Москва может быть довольна не всеми пунктами исправленного документа.

Комментируя последние событие в международном пространстве, предприниматель и политик Виктор Бут отметил, что сейчас в США идет "протрезвление" по отношению к России.

"Теперь – и стремление, и план (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа, нацелены действительно на установления мира. Это не только поддерживается, но и, в общем-то, надо сказать, американцы с очень хорошим воодушевлением комментируют", – высказался он в эфире радио КП.

По словам Бута, в Штатах начали говорить о том, что Россия может быть союзником.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Позже в России прошла встреча Владимира Путина с американской делегацией по вопросам мирного плана. В рамках переговоров российский лидер допустил соглашение с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.

Через некоторое время украинская сторона передала администрации президента США официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. При этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией не раскрываются.