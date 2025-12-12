Le Monde: Украина согласна на буферную зону в ДНР при взаимном отводе войск

Фото: depositphotos/mariakarabella

Власти Украины согласны с созданием демилитаризованной буферной зоны в Донбассе в случае взаимного отвода сил по текущей линии фронта. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Le Monde.

По данным источников издания, обновленный проект включает 20 пунктов и уже был передан США. В нем Киев настаивает, что формирование буферной зоны возможно лишь при одновременном отводе украинских и российских войск.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пояснил, что демилитаризация может предполагать как полный вывод вооружений, так и ограничение по тяжелым системам. Он признал, что часть территорий останется под контролем России.

Ранее украинская сторона передала администрации президента США Дональда Трампа официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. При этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией в публичном пространстве не раскрываются.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.