Синоптик Позднякова: мощных снегопадов до конца февраля в Москве не будет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощных снегопадов не ожидается в Москве до конца февраля. Однако на следующей неделе еще выпадет небольшое количество осадков, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Снег в Москве, конечно, до конца февраля еще будет, но прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории небольшой снежок и будет идти местами. Рассчитываем, что до конца февраля уже таких снегов, как мы пережили, не будет", – подчеркнула она.

По словам метеоролога, 24 февраля к Москве подойдет следующий атлантический циклон, из-за которого за 12 часов может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков.

Высота сугробов в Москве в пятницу, 20 февраля, достигла 80 сантиметров, став абсолютным рекордом за 72 года метеонаблюдений. При этом, согласно данным станции на Балчуге, в центре города показатель оказался чуть меньше – 77 сантиметров. Аналогичное значение было зафиксировано лишь 26 марта 2013 года.

При этом новый снегопад обрушится на мегаполис уже в понедельник, 23 февраля. Тем не менее температура воздуха в этот день составит от 0 до минус 5 градусов.

