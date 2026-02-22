Депутат Дрожжина: самолечение при помощи нейросети является угрозой для жизни

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Использование нейросети для диагностики заболевания и лечения может угрожать жизни граждан. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Она пояснила, что рекомендации искусственного интеллекта могут оказаться неверными, что приведет к неправильному сочетанию лекарств или даже к летальному исходу из-за несвоевременного обращения к врачу. Такие случаи уже известны.

По словам Дрожжиной, нейросети можно использовать в качестве вспомогательного инструмента. Например, они могут помочь сформулировать вопросы для врача и посоветовать, к какому специалисту лучше пойти.

Однако назначать лекарства и медицинские процедуры могут только медики, подчеркнула парламентарий. Когда речь идет о здоровье и жизни, ошибок допускать нельзя.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что государство должно жестко контролировать развитие искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не упустить возможную опасность, способную "разрушить человеческую цивилизацию". По его словам, способности ИИ к созданию дипфейков наносят ущерб обществу.

