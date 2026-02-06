Эксперт Шаркаева раскритиковала изучение иностранных языков с помощью ИИ

В интернете набирают популярность рассказы о том, что нейросети превосходят традиционные курсы и репетиторов в вопросах быстрого обучения иностранному языку. Поможет ли инновационный метод на практике, разбиралась Москва 24.

Нейросеть вместо учителей

В интернете набирают популярность истории о быстром освоении языков с помощью нейросетей. Авторы постов утверждают, что искусственный интеллект способен заменить традиционные курсы и репетиторов, предлагая готовые алгоритмы для ускоренного обучения.

Например, пользователь, якобы освоивший японский за пять недель, поделился в своих социальных сетях конкретными шагами: от построения персонализированного 30-дневного плана до симуляции реальных диалогов и еженедельного тестирования.

Нейросеть может помочь составить учебные программы, адаптированные под конкретные цели, – путешествия, работа или повседневное общение. Она может объяснять грамматику по запросу, расширять словарный запас в нужном контексте.

При этом нейропсихолог, кандидат психологических наук Марина Бардышевская в беседе с Москвой 24 отметила, что язык – это, прежде всего, культурное явление, и для его полноценного освоения требуется погружение в живую среду: общение, традиции, контекст.

"Он должен служить развитию. Язык живет и меняется: новые слова, выражения, шутки рождаются в реальном взаимодействии. С помощью учебников или нейросетей можно освоить базовые шаблоны, но это будет лишь упрощенной версией, лишенной глубины. Ключевым остается мотив – зачем человек учит язык? Для карьеры, переезда, общения?" – рассказала она.

Эксперт уточнила, что в зависимости от цели и контекста меняется и сам язык, поэтому абстрактное изучение без учета этих нюансов малоэффективно.





Марина Бардышевская нейропсихолог, кандидат психологических наук Нейросети не способны передать историю языка, его динамику, культурные оттенки – они предлагают лишь когнитивные схемы. Для глубокого, многоуровневого погружения по-прежнему необходимы реальные люди и живое общение. Например, если язык нужен для работы или жизни за рубежом, учить его приходится через взаимодействие с носителями, а не абстрактные упражнения.

В то же время скорость освоения нового языка зависит от возраста и мотивации. Психолог пояснила, что дети, благодаря высокой пластичности мозга и естественному погружению в среду, учатся быстро и без специальных усилий.

"Взрослым требуется более сильный мотив – например, переезд, любовь или профессиональная необходимость. В таких случаях даже в зрелом возрасте можно достичь значительных результатов, потому что мозг включается в решение жизненно важной задачи", – пояснила Бардышевская.

Она напомнила, что изучение языков или разгадывание кроссвордов может помочь в профилактике деменции, но такой подход, по мнению эксперта, неестественен.

"Эта мотивация является скорее вторичной и недостаточной. Гораздо важнее заниматься осмысленной деятельностью. Для пожилых изучение языка может стать способом структурировать жизнь, найти новые смыслы, особенно после выхода на пенсию", – добавила специалист.

Однако и здесь важно не ограничиваться компьютерными программами, а искать живые форматы: общение с единомышленниками, посещение культурных мероприятий, совместное обсуждение фильмов или книг. Только комплексный, социально насыщенный подход позволяет по-настоящему освоить язык и интегрировать его в свою жизнь, резюмировала эксперт.

Метод, а не панацея

Нейросети могут служить полезным инструментом при изучении языка, но важно правильно понимать их роль. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась репетитор, преподаватель английского языка Лилия Шаркаева. По ее словам, они действительно нередко выступают в качестве помощника, который может подобрать материалы, составить план обучения, объяснить грамматическое правило или предложить упражнения.

"Однако язык является практическим навыком. Приведу аналогию: чтобы научиться водить машину, недостаточно изучить теорию и посмотреть видео – необходимо сесть за руль и начать ездить в разных условиях. Язык нельзя просто выучить как теоретический предмет – им нужно научиться пользоваться", – добавила она.

Для этого требуется практика в нескольких аспектах: говорение, аудирование, чтение и письмо. Нейросеть может предоставить материал для тренировки, например список слов или грамматических конструкций, уточнила Шаркаева





Лилия Шаркаева репетитор, преподаватель английского языка Но навык живого общения – способность быстро строить фразы, правильно произносить слова, понимать собеседника и уверенно говорить – формируется только в реальном взаимодействии.

При этом за пять недель можно освоить определенный объем материала. Однако эксперт обратила внимание, что важно не количество выученных слов, а умение их применять.

"Можно механически запомнить сотню слов, но это не гарантирует, что они будут использоваться в разговоре. Часто люди знают что-либо "в голове", но не могут произнести этого в нужный момент", – пояснила преподаватель.

Идеальный сценарий, по ее словам, – это если конкретная нейросеть, которую используют для обучения, позволяет вести полноценные голосовые диалоги, имитируя живое общение.

"В этом случае она стала бы эффективным тренажером для отработки навыка. Но если функции ограничиваются текстовыми заданиями или предоставлением информации, это лишь часть процесса. Также изучение языка должно быть интересным и увлекательным. Не стоит ставить абстрактную цель "быстро выучить", – сказала она.

По мнению эксперта, гораздо эффективнее погрузиться в то, что интересует: общаться с носителями языка, смотреть фильмы или видео, читать статьи или книги. Нейросеть может быть помощником, но необходима постоянная практика.

"Если вы только переписываетесь с искусственным интеллектом, вы, по сути, отрабатываете навык общения с алгоритмом, а не живой разговор", – уточнила Шаркаева.

Поэтому стоит использовать ИИ как один из инструментов, но обязательно искать возможности для реальной языковой практики, заключила эксперт.