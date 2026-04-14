14 апреля, 21:36

Представитель Кэти Перри назвал ложным обвинение актрисы Роуз в домогательствах

Фото: ТАСС/Zuma

Представитель певицы Кэти Перри назвал ложными заявления актрисы Руби Роуз о том, что Перри якобы домогалась ее (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в ночном клубе, сообщает Telegraph.

Он подчеркнул, что заявления, распространяемые актрисой, являются не только ложными, но и опасными и безрассудными. Собеседник журналистов также добавил, что Роуз уже публично высказывала обвинения в соцсетях в адрес различных лиц, однако все они позже опровергали подобную информацию.

Актриса, в частности, рассказала, что 20 лет назад на вечеринке в Мельбурне она уснула на коленях своей подруги. В этот момент к ней якобы подошла Перри, сняла трусы и начала дотрагиваться гениталиями до ее лица, после чего Роуз проснулась и ее вырвало.

По словам артистки, сначала она относилась к произошедшему как к веселой пьяной истории. При этом Перри помогла ей оформить визу в США, чтобы Роуз перестала рассказывать об этом "всем подряд".

