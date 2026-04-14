В России предложили отменить дипломные и курсовые работы для студентов

В России необходимо рассматривать меры, которые позволят отменить обязательную сдачу выпускных квалификационных работ (ВКР) для студентов всех специальностей. Таким мнением в беседе с изданием "Абзац" поделился общественный деятель Алексей Ярошенко.

Он объяснил, что научная и аналитическая работа пригождается не всем выпускникам. Более того, некоторые будущие специалисты не используют собранные систематизированные в рамках подготовки к ВКР знания на практике. По мнению Ярошенко, вместо дипломных работ уровень компетенций можно проверять практическим итоговым экзаменом.

Он также указал на то, что наука является узкой и специализированной отраслью, которой занимаются ученые, однако "в эту стезю загоняются" специалисты всех профессий.

"Нельзя требовать от студентов всех курсов аналитического, исследовательского подхода. Мы должны выпускать специалистов, которые будут грамотными с точки зрения практики, поэтому к ним следует предъявлять предметные, наглядные требования. Люди должны доказывать, что они получили образование и развиваются "в полях", – подчеркнул общественный деятель.

Ярошенко добавил, что отмена ВКР позволила бы снизить теоретическую нагрузку студентов. Это, в свою очередь, побудит их осваивать полезные для работы в отрасли навыки.

Общественник также указал, что выдвигаемые студентам обязательные требования тормозят развитие реальной науки. По его мнению, отмена обязательного написания дипломных работ поспособствует устранению этого противоречия и добавит в научную деятельность творческую составляющую.

В Госдуме также ранее предложили закрепить перенос промежуточных аттестаций по семейным обстоятельствам для студентов, имеющих детей. Сейчас порядок проведения экзаменов, зачетов и ликвидации академической задолженности устанавливается самими образовательными организациями и регулируется их внутренними актами.

По словам депутатов, в ряде случаев вузы идут навстречу студентам-родителям и переносят аттестации из-за ухода за ребенком. Однако такие решения принимаются индивидуально и зависят от позиции администрации или преподавателей.

