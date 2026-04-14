14 апреля, 21:25

В России предложили отменить дипломные и курсовые работы для студентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В России необходимо рассматривать меры, которые позволят отменить обязательную сдачу выпускных квалификационных работ (ВКР) для студентов всех специальностей. Таким мнением в беседе с изданием "Абзац" поделился общественный деятель Алексей Ярошенко.

Он объяснил, что научная и аналитическая работа пригождается не всем выпускникам. Более того, некоторые будущие специалисты не используют собранные систематизированные в рамках подготовки к ВКР знания на практике. По мнению Ярошенко, вместо дипломных работ уровень компетенций можно проверять практическим итоговым экзаменом.

Он также указал на то, что наука является узкой и специализированной отраслью, которой занимаются ученые, однако "в эту стезю загоняются" специалисты всех профессий.

"Нельзя требовать от студентов всех курсов аналитического, исследовательского подхода. Мы должны выпускать специалистов, которые будут грамотными с точки зрения практики, поэтому к ним следует предъявлять предметные, наглядные требования. Люди должны доказывать, что они получили образование и развиваются "в полях", – подчеркнул общественный деятель.

Ярошенко добавил, что отмена ВКР позволила бы снизить теоретическую нагрузку студентов. Это, в свою очередь, побудит их осваивать полезные для работы в отрасли навыки.

Общественник также указал, что выдвигаемые студентам обязательные требования тормозят развитие реальной науки. По его мнению, отмена обязательного написания дипломных работ поспособствует устранению этого противоречия и добавит в научную деятельность творческую составляющую.

В Госдуме также ранее предложили закрепить перенос промежуточных аттестаций по семейным обстоятельствам для студентов, имеющих детей. Сейчас порядок проведения экзаменов, зачетов и ликвидации академической задолженности устанавливается самими образовательными организациями и регулируется их внутренними актами.

По словам депутатов, в ряде случаев вузы идут навстречу студентам-родителям и переносят аттестации из-за ухода за ребенком. Однако такие решения принимаются индивидуально и зависят от позиции администрации или преподавателей.

Читайте также


Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

