Минцифры РФ поддержало создание единой платформы дистанционных виртуальных стажировок

Фото: depositphotos/puhhha

Минцифры России концептуально одобрило создание единой национальной платформы дистанционных виртуальных стажировок с использованием VR-технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ замглавы ведомства Олега Качанова на депутатский запрос.

Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову, который предложил запустить соответствующий ресурс еще в марте 2026 года. Парламентарий направил обращение на имя главы Минцифры Максута Шадаева. По мнению Чернышова, платформа позволит студентам из отдаленных регионов получать практический опыт работы в ведущих российских и дружественных зарубежных компаниях без необходимости переезда.

В ведомстве заявили о готовности рассмотреть концепцию государственной информационной системы в рамках домена "Образование" единой цифровой платформы "ГосТех". При этом для оценки предлагаемых решений материалы направят на первоочередное рассмотрение в Минобрнауки и Минпросвещения.

Также министерство выразило готовность участвовать в проработке вопроса в рамках своей компетенции при поддержке со стороны функциональных заказчиков.

Ранее Минцифры представило законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов правовых актов. Его вступление в силу планируется с 1 сентября 2027 года.