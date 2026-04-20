Радиостанция "Судного дня" передала в эфир два слова

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир новое послание, состоящее из двух слов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Сообщение зафиксировали в понедельник, 20 апреля, в 11:32 по московскому времени. В нем прозвучали слова "принуждение" и "рюшосбой".

До этого радиостанция проявляла активность 16 апреля. Тогда в 10:46 по московскому времени в эфире прозвучало слово "ассолев".

Кроме того, 14 апреля можно было разобрать слово "наймотать". Оно передавалось в 12:46 по московскому времени.

