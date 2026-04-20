20 апреля, 21:16

Наука

Космонавт Новицкий признался, что на орбите скучал по шашлыку и жареной картошке

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Космонавтам на орбите чаще всего не хватает простых земных радостей. Об этом Герой России, космонавт Олег Новицкий рассказал участникам Международной Менделеевской олимпиады по химии.

По его словам, скучать приходится по нормальному душу с падающей водой, привычной гравитации и нагрузке на тело. А также по продуктам, которые невозможно доставить на станцию.

"Мне не хватало жареной картошки и шашлыка", – признался Новицкий.

При этом космонавт отметил, что с родными на Земле можно связаться в любое свободное время, а раз в неделю проводятся официальные видеоконференции с семьей и друзьями.

Ранее российский космонавт Андрей Федяев рассказал, что накануне старта к МКС приготовил для своих коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома традиционный русский борщ. По словам командира экипажа Джессики Меир, получилось "очень вкусно".

