08 февраля, 20:02

Наука

Космонавт Федяев рассказал, что перед стартом к МКС приготовил борщ коллегам по Crew-12

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российский космонавт Андрей Федяев накануне старта к Международной космической станции (МКС) приготовил для своих коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома традиционный русский борщ. Об этом он рассказал на брифинге.

"Очень вкусно", – отметила командир экипажа, астронавт Джессика Меир.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX к МКС запланирован не ранее 11 февраля. Вместе с Андреем Федяевым в полет отправятся астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Ранее сообщалось, что комиссия подтвердила готовность космонавта Федяева к полету на МКС. Ее состав включил в себя представителей различных организаций, таких как "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов, корпорация "Энергия", Центр Хруничева и Институт медико-биологических проблем.

Новости мира: ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 25 мини-спутников

