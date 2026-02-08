08 февраля, 20:02Наука
Космонавт Федяев рассказал, что перед стартом к МКС приготовил борщ коллегам по Crew-12
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Российский космонавт Андрей Федяев накануне старта к Международной космической станции (МКС) приготовил для своих коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома традиционный русский борщ. Об этом он рассказал на брифинге.
"Очень вкусно", – отметила командир экипажа, астронавт Джессика Меир.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX к МКС запланирован не ранее 11 февраля. Вместе с Андреем Федяевым в полет отправятся астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.
Ранее сообщалось, что комиссия подтвердила готовность космонавта Федяева к полету на МКС. Ее состав включил в себя представителей различных организаций, таких как "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов, корпорация "Энергия", Центр Хруничева и Институт медико-биологических проблем.
