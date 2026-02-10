Январь 2026-го побил рекорд по магнитным бурям за последние годы

Фото: depositphotos/HayDmitriy

В январе 2026-го зафиксировано максимальное с 2017 года число дней с магнитными бурями. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Начало 2026 года пока что подтверждает ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным как минимум за десятилетие", – говорится в сообщении.

По данным ученых, число дней с магнитными бурями в прошлом месяце составило 10 из 31, что является максимальным значением во всем текущем 25-м солнечном цикле и самым высоким показателем с сентября 2017 года.

"Основным источником магнитных бурь в прошедшем месяце, как и ожидалось, стали корональные дыры", – резюмировали в лаборатории.

Ранее ученые рассказывали, что группа солнечных пятен 4366, находящаяся напротив Земли, вышла на второе место в XXI веке по числу вспышек класса М и Х. К 5 февраля в этой области было зафиксировано 58 сильных вспышек.

Однако рекордсменом остается группа пятен 3664, наблюдавшаяся в мае 2024 года. Тогда произошло 64 вспышки и была зафиксирована самая мощная магнитная буря последних 20 лет, произошедшая 11–12 мая 2024 года.

