15 февраля, 09:22

В мире

Скончался бывший "главный мышелов" британского МИД кот Палмерстон

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Кот Палмерстон, который является бывшим "главным мышеловом" МИД Великобритании, умер 12 февраля. Об этом сказано на странице питомца в соцсети X.

По данным The Guardian, кот скончался на Бермудах.

Палмерстона взяли из приюта Battersea Dogs & Cats Home. В 2016 году он был главным мышеловом Форин-офиса. Через 4 года кот отправился в отставку, так как хотел побыть вне публичного пространства. В письме замминистра иностранных дел Британии указывалось, что жизнь питомца стала более спокойной во время работы из дома в пандемию коронавируса.

Однако в феврале прошлого года стало известно, что Палмерстон вышел из "пенсии", приступив к работе в качестве консультанта по "кошачьим отношениям" при новом губернаторе Бермуд.

Во время работы в МИД Британии кот помогал поддерживать работу ведомства и укреплял связи. На страницу питомца в соцсети X подписано около 105 тысяч человек. Палмерстон уже стал символом британской дипломатии.

