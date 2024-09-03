Котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри с Даунинг-стрит

Фото: x.com/Larry the Cat

Новый котенок премьера Кира Стармера будет подчиняться главному мышелову Великобритании коту Ларри с Даунинг-стрит. Об этом сообщается на официальном аккаунте кота в соцсети X.

Ранее стало известно, что Стармер привезет на Даунинг-стрит нового сибирского котенка. Животное будет жить с семьей премьера и котом Ларри.

В материале издания Daily Mail сообщалось, что Стармер принял решение завести котенка после "жарких переговоров" с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку.

Кот Ларри был взят из приюта. Он начал служить в резиденции британского премьер-министра в 2011 году.

При этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называл кота Ларри бандитом. Так он ответил на вопрос о настоящем характере главного мышелова в канцелярии премьер-министра. Джонсон отмечал, что его пес Дилин несколько раз пробирался в логово Ларри и ел его еду, когда кота не было.