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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 5 июля назначил новый состав правительства страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на канцелярию политика.

Вице-премьером назначена замлидера Лейбористской партии Анджела Рэйнер, главой МИД Британии стал бывший теневой министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми, министром МВД – бывший министр труда и пенсий Иветт Купер. Главой Минобороны назначен Джон Хили, Минфин возглавила экс-теневой министр финансов Рейчел Ривз.

Как уточнили в канцелярии Стармера, король Великобритании Карл III утвердил назначение новых министров.

Согласно результатам парламентских выборов, лейбористы получили 326 мест в 650-местной Палате общин Великобритании. После этого лидер партии Стармер официально вступил в должность премьера страны. Его предшественник Риши Сунак, который ушел в отставку 5 июля, уже поздравил его с победой.

Однако Владимир Путин вряд ли поздравит Стармера, так как Британия остается недружественной страной для РФ. Москва не испытывает оптимизма после известия о смене премьера Великобритании, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.