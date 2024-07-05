Сунак заявил, что покидает пост лидера консерваторов

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил во время своего выступления перед зданием резиденции, что подаст в отставку с должности лидера британской Консервативной партии, которая потерпела поражение на парламентских выборах. Трансляцию вел телеканал Sky News.

При этом он уточнил, что покинет свой пост не сразу, а только после того, как будут организованы формальные меры для избрания его преемника. Сунак также сообщил, что 5 июля встретится с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра страны.

Он также извинился перед народом Великобритании после поражения на выборах.

"Первое и главное, что я хотел бы сказать стране: "Простите". Я отдавал всего себя этой работе, но вы ясно заявили о том, что у Соединенного Королевства должно быть другое правительство", – заявил Сунак.

По результатам парламентских выборов победу одержала оппозиционная Лейбористская партия. В связи с этим она получила 326 мест в 650-местной Палате общин. Лидер партии Кир Стармер станет новым премьер-министром страны. Сунак позвонил Стармеру и поздравил его с победой.

Ожидается, что после окончательного подведения итогов выборов король Великобритании Карл III поручит сформировать новое правительство, и лейбористы вернутся к власти спустя 14 лет.

