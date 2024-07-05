Лейбористская партия лидирует на выборах в британский парламент

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Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия уверенно лидирует выборах в парламент страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные экзитпола.

Так, лейбористы получили 410 мест в новом парламенте, тогда как правящая Консервативная партия заняла лишь 131 мандат – на 234 меньше, чем по итогам прошлых выборов в 2019 году.

Третье место занимает партия "Либеральные демократы" – 61 место, за ней идут партии Reform UK – 13 мест, Шотландская национальная партия – 10 мест, "зеленые" – 2 места, а также прочие партии и независимые кандидаты – в общей сложности 23 места.

Отмечается, что если Лейбористская партия сохранит свое лидерство на момент подведения официальных итогов выборов, то король Великобритании Карл III поручит сформировать правительство, и лейбористы вернутся к власти спустя 14 лет.

Парламент Великобритании официально распустили в конце мая в преддверии досрочных выборов. Все парламентские дела были завершены, а места в палате общин стали свободны до проведения выборов в законодательный орган.

По данным местных СМИ, бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона не пустили в избирательный участок в графстве Оксфордшир для голосования на выборах. Причиной стало отсутствие приемлемой формы удостоверения личности с фотографией, которую Джонсон забыл принести.