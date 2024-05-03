Sky News: экс-премьеру Британии не разрешили проголосовать на местных выборах

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Бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона не пустили в избирательный участок в графстве Оксфордшир для голосования на выборах. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным СМИ, причиной стало отсутствие приемлемой формы удостоверения личности с фотографией, которую Джонсон забыл принести. При этом данное правило ввел сам экс-премьер в 2022 году.

В свою очередь, представитель Джонсона заявил, что в итоге политик смог проголосовать. Джонсон отдал свой голос за консерваторов.

Ранее стало известно, что в Великобритании занялись подготовкой похорон Карла III на случай его смерти. Один из бывших придворных на условиях анонимности подтвердил, что план в настоящее время активно обновляют. По его словам, это ожидаемо, учитывая, что у монарха обнаружили рак в начале 2024 года.