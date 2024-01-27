Борис Джонсон заявил о готовности служить в британской армии

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал призыв главны генштаба вооруженных сил королевства Патрика Сандерса и заявил, что готов служить в британской армии. Об этом он написал в статье для Daily Mail.

Ранее Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Комментируя этот призыв, Джонсон отметил, что запишется в армию.

"Едва я задался вопросом, запишусь ли я в армию, чтобы сражаться за короля и страну, у меня был ответ. Конечно же", – заявил Джонсон.

Экс-премьер также напомнил, что имеет некоторый военный опыт: в юности он два года тренировался в объединенном кадетском корпусе. При этом Джонсон выразил надежду, что его услуги в армии не потребуются, так как он не будет самым ловким из новобранцев.

При этом экс-премьер подчеркнул, что Британия едва ли вступит в военную конфронтацию, которая потребовала бы массового воинского призыва. Джонсон напомнил, что военная служба интересна и способствует карьерному росту. Он призвал смягчить требования к физической подготовке.

Ранее Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров России и Украины весной 2022 года. При этом он подтвердил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Стамбуле и выразил в них свою озабоченность содержанием потенциального соглашения.