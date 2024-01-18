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Владимир Путин никогда не угрожал ядерной бомбой, как это делает Запад. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Все только и говорят, что Путин угрожает ядерной бомбой, хотя ни разу такого не было произнесено, в отличие от европейцев, от американцев", – подчеркнул он.

Журналисты спросили главу МИД, не с читает ли он, что мир сейчас скатывается к повторению Карибского кризиса 1962 года. Министр в свою очередь заметил, что эту тему стали часто обсуждать на ток-шоу и других сборах.

"Я вижу здесь несколько игроков. Если бы на Западе те, кто отвечает за политику, каждый мог бы высказываться самостоятельно, я думаю, ситуация была бы другой, но они все "построены", – высказался он.

По мнению Лаврова, Великобритания буквально науськивает украинского лидера Владимира Зеленского бомбить объекты на российской территории. Министр вспомнил слова командующего американской армией в Европе Бена Ходжеса, который призвал "уничтожить все возможности для жизни в Крыму".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безумными обвинения в адрес РФ за якобы готовность развязать ядерную войну. По его словам, чаще всего ядерную риторику безответственно используют другие страны.

Пресс-секретарь главы государства сделал акцент на том, что Россия, понимая свою мощь и силу, несет ответственность за то, чем она обладает. К собственным возможностям страна относится с большим вниманием и аккуратностью, подчеркнул он.



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