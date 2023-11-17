Песков назвал безумными обвинения в адрес РФ за якобы ядерную риторику

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Обвинения в адрес Москвы о якобы готовности развязать ядерную войну являются безумными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"К сожалению, за последний год мы все чаще и чаще слышим такую безответственную ядерную риторику, мы слышим абсолютно безумные обвинения (в адрес) России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия, понимая свою мощь и силу, несет ответственность за то, чем она обладает. К собственным возможностям страна относится с большим вниманием и аккуратностью.

Однако, обратил внимание пресс-секретарь Владимира Путина, некоторые стороны используют "ядерную риторику" как инструмент в квазивойнах против России.

Ранее Песков заявил об отсутствии изменений в российской ядерной доктрине. Подобным образом он прокомментировал слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который сообщил, что из-за агрессии Запада растет риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

