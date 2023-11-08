Песков заявил об отсутствии изменений в ядерной доктрине РФ

Фото: kremlin.ru

Агрессия Запада в адрес Москвы очевидна, но изменений в российской ядерной доктрине нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия.

Он отметил, что так называемый коллективный Запад прямо и косвенно демонстрирует свой агрессивный характер в отношении России. По его словам, это официально и открыто подтверждается заявлениями его представителей.

Что касается России, то у нее есть своя доктрина, где четко все прописано.

"Каких-то изменений там нет. Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь все предельно ясно", – заключил представитель Кремля.

Ранее Патрушев заявил, что дестабилизирующие действия западных стран увеличивают риск использования ядерного, химического и биологического оружия в связи с ухудшением ситуации в области глобальной безопасности.

Кроме того, он указал на то, что Соединенные Штаты активизируют рост общих угроз и вызовов, в число которых входят терроризм и наркотрафик, а также транснациональная организованная преступность. При этом секретарь Совбеза РФ отметил и увеличение темпов по милитаризации космоса и киберпространства.

РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов