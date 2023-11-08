Патрушев предупредил о нарастании рисков применения ядерного оружия из-за действий США

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Дестабилизирующие действия западных стран увеличивают риск использования ядерного, химического и биологического оружия в связи с ухудшением ситуации в области глобальной безопасности. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании с коллегами по СНГ в Москве, передает ТАСС.

"Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке", – подчеркнул он.

Кроме того, Патрушев указал на то, что Соединенные Штаты активизируют рост общих угроз и вызовов, в число которых входят терроризм и наркотрафик, а также транснациональная организованная преступность. При этом секретарь Совбеза РФ отметил и увеличение темпов по милитаризации космоса и киберпространства.

Ранее Патрушев сообщил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере. Он отметил, что гиперзвуковое оружие позволит создать условия безопасности на несколько десятилетий.

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