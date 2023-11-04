04 ноября, 13:28Политика
Патрушев заявил, что Россия опережает весь мир в сфере ядерного оружия
Фото: 123RF/neilld
Россия превзошла страны-конкуренты в области разработки ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере", – цитирует его РИА Новости.
Секретарь Совбеза отметил, что Россия стала обладателем уникальный стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, которое позволит создать условия безопасности на несколько десятилетий.
Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил об отсутствии угрозы ядерной войны. По его словам, во время Карибского кризиса в 1960-е годы мир был намного ближе к ядерной войне, чем сейчас.
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