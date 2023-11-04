Патрушев заявил, что Россия опережает весь мир в сфере ядерного оружия

Фото: 123RF/neilld

Россия превзошла страны-конкуренты в области разработки ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере", – цитирует его РИА Новости.

Секретарь Совбеза отметил, что Россия стала обладателем уникальный стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, которое позволит создать условия безопасности на несколько десятилетий.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил об отсутствии угрозы ядерной войны. По его словам, во время Карибского кризиса в 1960-е годы мир был намного ближе к ядерной войне, чем сейчас.

